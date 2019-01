OL : Jean-Michel Aulas s'est-il planté ? Un président a un doute

Dans : OL, Ligue 1, Reims.

En marge du match de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et Reims, le président champenois Jean-Pierre Caillot a donné son avis sur son homologue Jean-Michel Aulas.

Jean-Michel Aulas, on aime ou on n'aime pas. Si le président de la formation rhodanienne force le respect, vu qu'il a construit un grand club français comptant sur la scène européenne depuis sa prise de fonction en 1987, JMA n'a pas que des amis. Chez les présidents de Ligue 1, le Marseillais Jacques-Henri Eyraud et le Guingampais Bertrand Desplat se sont notamment écharpés avec Aulas au cours des derniers mois. Jean-Pierre Caillot n'ira pas jusque-là, mais le boss du Stade de Reims a été cash par rapport à la stratégie du club lyonnais.

« J’ai beaucoup de respect pour Lyon et Jean-Michel Aulas, mais ce n’est pas mon modèle. Il a le sien qui fait ses preuves. Nous, modestement, on se crée notre petite histoire. La stratégie lyonnaise qui consistait à être propriétaire de son stade est mise à mal par l’émergence de nouveaux actionnaires étrangers. Dans le schéma traditionnel, ils avaient cet atout. C’est un peu moins vrai aujourd’hui. Mais cela reste un grand club qui a des cartouches », a lancé, dans L'Equipe, Caillot, qui remet donc en cause le modèle économique de l'OL. Il faut dire que ce dernier est quelque peu critiqué en ce moment, sachant que Lyon cherche surtout à valoriser ses jeunes joueurs avant de les vendre chèrement dans de grands clubs européens, comme cela a été le cas avec Tolisso ou Umtiti.