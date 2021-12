OL : Jean-Michel Aulas lance un appel au peuple !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le patron de l'OL a tenu à s'adresser directement aux fans de son club, en essayant de remonter le moral de tout le monde alors que Lyon traverse une période très difficile.

Jean-Michel Aulas a décidé de profiter de ce jour de Noël pour adresser un message aux supporters de l’Olympique Lyonnais à travers un long message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux. Revenant sur l’actualité récente de son club, le patron de l’OL a voulu donner des raisons d’espérer à ceux qui se demandent où va le club rhodanien, mais il a également lancé un appel pour que l’union sacrée continue à exister autour de Lyon. Le patron de l’Olympique Lyonnais, adepte des réseaux sociaux, a bien compris que le départ de Juninho et les résultats médiocres en Ligue 1, plus les incidents contre l’OM et le Paris FC, faisaient que du côté des tribunes du Groupama Stadium cela commençait à gronder, y compris contre lui. Dans un décor pour le moins austère, Jean-Michel Aulas a donc décidé de ramener de la sérénité et de l’optimisme du côté de la capitale des Gaules.

2022 l'année du réveil de l'OL annonce Jean-Michel Aulas

L'Olympique Lyonnais et son président @JM_Aulas vous souhaitent de bonnes fêtes !

🎄❤️💙 pic.twitter.com/kba0MuuiE6 — Olympique Lyonnais (@OL) December 25, 2021

« L’ambiance est difficile sur le plan mondial et national, mais aussi pour l’Olympique Lyonnais, puisque nous venons de vivre un certain nombre d’événements qui sont plus difficiles que ceux que nous avions l’habitude de vivre les années précédentes. Je voulais vous dire que nous avons tout pour avoir une deuxième partie de saison à hauteur de nos ambitions sportives. Bien évidemment, nous avons souffert quand Juninho a décidé de partir un peu plus loin, nous avons aussi souffert dans le championnat mais aussi dans la relation avec les supporters notamment en raison du match contre Marseille. Nous nous défendons devant toutes les juridictions possibles afin de faire valoir que nous avons les meilleures infrastructures de France, et des valeurs jamais remises en cause, nous ne devrions être au-devant des difficultés que d’autres auraient souvent plus méritées que nous (…) Oui notre place de 13e au classement n’est pas à la hauteur de l’Olympique Lyonnais, mais nous avons la certitude que les points positifs existent. Il faut trouver la bonne coordination. Nous avons un entraîneur et un staff de qualité. Nous avons aussi des joueurs de qualité, mais c’est vrai que nous n’avons pas réussi les performances que nous souhaitions. Mais les différences ne sont pas faites et avec certains changements que nous ferons avec Vincent Ponsot et Peter Bosz, nous sommes déterminés à revenir au premier plan. En Coupe d’Europe, nous avons réalisé le plus beau parcours de l’histoire et nous avons quelques certitudes (…) Nous allons réussir à nous qualifier pour les coupes d’Europe, et continuer en Europa League (…) Il faut une vision réaliste et bienveillante entre nous (…) je compte sur vous, même si je sais que même si c’est difficile, l’année sera infiniment plus prospère que 2021 qui se termine », a lancé Jean-Michel Aulas, qui a également reconnu que le club devait régler le souci des supporters qui n'ont pas eu un comportement digne de l'OL contre le Paris FC et qui représente une infime minorité.