OL : Jean Lucas s'est trouvé pas trop mauvais à Lyon

Arrivé l'été dernier, et même s'il a connu des débuts plus que compliqués à Lyon, Jean Lucas estime que sa première saison à l'OL a été satisfaisante.

Le mercato estival 2019 de l’Olympique Lyonnais sentait bon le Brésil, puisque dans la foulée de la venue de Juninho comme directeur sportif, le club de Jean-Michel Aulas avait fait signer l’éphémère Sylvinho, mais également Jean Lucas, renfort surprise en provenance de Flamengo. Mais sans être désagréable avec le jeune milieu de terrain, on ne peut pas réellement dire que ce dernier a convaincu, que ce soit sous les ordres de Sylvinho ou sous ceux de Rudi Garcia. Quoi qu’il en soit, interrogé par le site officiel de l’OL, Jean Lucas est lui visiblement très heureux de cette première saison lyonnaise, ne semblant pas réellement avoir vécu difficilement ces matchs passés sur le banc de touche de Lyon.

Pour le milieu brésilien, à l’Olympique Lyonnais jusqu’ici tout va bien. « Cela a été très spécial pour moi, mes amis et ma famille également. C’était un rêve de pouvoir venir jouer en Europe et en France. Quand l’OL m’a appelé, j’étais ravi. J’apprends beaucoup aux côtés de mes coéquipiers. J’aime découvrir cette ville de Lyon. J’ai beaucoup à donner à ce club. L’adaptation a été facile, car il y a beaucoup de Brésiliens qui m’ont aidé dès mon arrivée. Tout s’est plutôt bien passé. Je suivais déjà la Ligue 1 au Brésil avec ma famille. Je savais que ce championnat était très disputé. Je voulais jouer. C’est difficile de garder un moment, mais je me souviendrai de tous les matches que j’ai joués et les buts marqués. SI je devais en choisir un, ce serait le premier contre Angers. C’est le plus important, le jour de mon premier match au stade. C’est le jour aussi où la sélection m’a convoqué. C’est le plus beau jour de ma vie. Je me souviens de ce public incroyable », explique un Jean Lucas qui a encore 4 ans de contrat avec l’Olympique Lyonnais et veut s’imposer en Ligue 1, alors que l’idée d’un prêt au Brésil avait été évoquée, sans suite, au cœur de l’hiver.