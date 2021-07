OL : Jean Lucas et Monaco, accord trouvé !

Dans : OL.

Même s'il est actuellement avec ses coéquipiers lyonnais à Porto, Jean Lucas ne fera pas de vieux os à Lyon. Le milieu brésilien va signer lundi à Monaco.

Jean Lucas est sur le banc de touche ce samedi soir à Porto, et à priori le joueur brésilien participera à ses dernières minutes lyonnaises à l'occasion de cette ultime rencontre de préparation jouée par l’OL avant la reprise du championnat de Ligue 1. En effet, Saber Desfarges annonce que Jean-Michel Aulas s’est entendu avec les dirigeants de l’AS Monaco pour un transfert de celui qui avait rejoint l’OL lors du mercato 2019 au moment où le duo Juninho-Sylvinho était arrivé à Lyon. Le milieu de Flamengo avait été recruté pour 8 millions d’euros, mais face à la défiance de Rudi Garcia, Jean Lucas avait été prêté au Stade Brestois en janvier dernier.

De retour à l’Olympique Lyonnais après son court, mais convaincant passage en Bretagne, le joueur de 23 ans a rapidement été convoité par l’AS Monaco, et si Jean Lucas a donné son feu vert à ce transfert, il fallait tout de même que les deux clubs s’entendent. Selon le journaliste, c’est désormais chose faite et dès lundi Jean Lucas est attendu à Monaco pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat.