OL ‍: « ‍Je veux vendre ‍», Textor révèle sa stratégie

Par Mehdi Lunay

Même s'il essaye de vendre ses parts, John Textor reste actionnaire de Cyrstal Palace à hauteur de 45%. De quoi poser un sérieux problème pour les Eagles, qualifiés en Ligue Europa comme l'OL.

L'année 2025 aura mis fin à plusieurs disettes en Europe. La plus impressionnante concerne Crystal Palace en Angleterre. Fondé en 1861, le club londonien a remporté le premier titre majeur de son histoire en gagnant la Cup face à Manchester City. Un trophée qui lui offre aussi sa première participation européenne la saison prochaine avec la Ligue Europa à disputer. Néanmoins, l'UEFA pourrait briser le rêve des Eagles à cause d'une possible violation des règles de la multi-propriété. Crystal Palace appartient à 45% à John Textor, propriétaire d'Eagle Football Group et de l'Olympique Lyonnais.

L'OL et Brondby menacent Crystal Palace

Même si l'Américain ne possède pas la moitié des parts du club, il est l'investisseur qui en possède le plus. Cela pose un problème évident car Textor est le principal actionnaire de deux clubs qualifiés en C3 : l'OL et Crystal Palace. Un conflit d'intérêt qui pénalise le club anglais, moins bien classé dans son championnat domestique que les Gones. Selon les règles de l'UEFA, les Londoniens pourraient ne pas être autorisés à jouer la Ligue Europa. Selon le Daily Mail, ils ont demandé en urgence une entrevue avec l'instance européenne pour régler le problème.

Crystal Palace se dit « confiant » et va argumenter sur le pouvoir limité de John Textor au sein du conseil d'administration. Il ne possède que 25% des droits de vote et il « ne prend pas de décisions de son propre chef ». Si l'UEFA ne lui donne pas gain de cause, le club londonien serait alors reversé en Ligue Conférence où un autre conflit d'intérêt se poserait avec le club danois de Brondby. Qualifié pour la C4, il est détenu par l'Américain David Blitzer qui détient 10% des parts de Crystal Palace. A terme, le vainqueur de la Cup risque de ne pouvoir disputer aucune coupe d'Europe. Nottingham Forest jouerait alors la Ligue Europa au lieu de la Ligue Conférence où évoluerait finalement Brighton.

Acheter le club ou vendre ses parts pour Textor

En attendant, John Textor a de nouveau rencontré l'UEFA, comme ce fut le cas récemment pour l'OL, afin d'exposer son point de vue. Et l'Américain se veut très confiant, comme d'habitude, auprès du Daily Mail. « Écoutez, tout le Royaume-Uni sait que je n'ai pas d'influence décisive sur Crystal Palace. C'était une bonne réunion. Ils ont écouté, et nous verrons ce qui se passera. Je n'essaierais pas de vendre (cette participation) si c'était le cas. Nous essayons d'aider à la dissocier et à vendre. Nous voulions acheter, mais il est devenu clair que cela ne se fera pas, alors nous essayons d’aider Palace et de gérer la situation avec l’UEFA. C’est à peu près tout ce que je peux dire », a livré l'homme d'affaire américain, qui a toujours fait savoir que, sans rachat du club londonien, il préférait vendre ses parts plutôt que de n'avoir aucun pouvoir.