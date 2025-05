OL ‍: « ‍Je ne suis pas du tout fan ‍», Textor se fait un nouvel ennemi

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est dans l'incertitude la plus totale concernant son avenir proche. La situation économique est périlleuse et beaucoup d'observateurs sont inquiets pour les Gones.

A Lyon, on attend avec impatience le passage de l'OL devant la DNCG. Cette dernière avait été claire avec John Textor, ce sera la Ligue 2 dans quelques semaines si les comptes ne sont pas assainis. Le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais s'avance confiant mais on ne peut pas en dire autant concernant certains fans et observateurs rhodaniens. Ce n'est pas Robert Duverne qui dira le contraire, lui qui ne reconnait plus forcément les valeurs de son club de coeur. Et aussi bien chez les garçons que chez les filles...

L'OL, des valeurs en perdition ?

Lors de quelques mots échangés avec Le Progrès, l'ancien préparateur physique de l'Olympique Lyonnais a en effet indiqué : « Parfois, je peux être comme un supporter assez agressif, un peu en rage, parce que j’attends autre chose de l’Olympique Lyonnais. (...) Comme tout supporter, j’ai le droit d’être content… ou pas. Et là, franchement, je ne suis pas très content. J’ai le droit de le dire. Le changement de blason des filles, ça m’a fait beaucoup de peine. J’ai envie de voir l’Académie gagner à nouveau la Gambardella, les championnats nationaux. Ça manque. Et bien sûr, je veux que l’équipe première brille à nouveau en Coupe d’Europe, et vise vraiment le titre. Oui, qu’elle vise vraiment le titre ! Si on ne peut pas, alors il ne fallait pas venir. Des investisseurs lyonnais pour viser la 7e place, on en a ! Je ne suis pas du tout un fervent supporter de la multipropriété de clubs. L’OL, c’est l’OL. Point barre ». Voilà qui a le mérite d'être clair... Pour rappel, l'OL sera auditionné par la DNCG le 24 juin pour présenter son budget de la saison prochaine.