OL : Javier Pastore a refusé Lyon, El Flaco se justifie !

Par Corentin Facy

En manque de temps de jeu à l’AS Roma, où son aventure a été plombée par les blessures, Javier Pastore a refusé une offre de l’OL au mercato estival.

Première star de l’ère QSI au Paris Saint-Germain, Javier Pastore a une place particulière dans le cœur des supporters parisiens. Il faut dire que l’international argentin qui répond au surnom d’El Flaco a fait vibrer le Parc des Princes plus d’une fois. Et cet été, Javier Pastore aurait pu signer un retour fracassant en Ligue 1. En effet, l’Olympique Lyonnais a tenté un coup de maître en proposant à l’Argentin de 32 ans de se relancer dans l’Hexagone. En manque de temps de jeu à l’AS Roma, Javier Pastore a poliment décliné la proposition de Juninho et de Jean-Michel Aulas et a fait le choix de rejoindre Elche, où évolue son compatriote Dario Benedetto, l’ex-attaquant de l’OM. Dans un entretien accordé à Jérôme Rothen sur RMC, le milieu de terrain à la technique soyeuse a justifié ce choix.

Pastore a discuté avec plusieurs clubs de Ligue 1

🗣💬 "J'essaye d'entrer 20 à 30 minutes par match pour retrouver les sensations. Après la trêve je pense que je vais commencer à jouer plus. Ca va super bien"



🇪🇸 Javier Pastore revient sur ses débuts prudents avec Elche pic.twitter.com/88WjugT0nG — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 12, 2021

« On a parlé avec beaucoup d’équipes en France, mais j’ai pensé que la meilleure solution était de venir à Elche. Je vais avoir la chance de jouer beaucoup plus de minutes. C’est la chose la plus importante pour moi maintenant » a justifié Javier Pastore avant de précisément répondre à une question sur l’Olympique Lyonnais. Sans démentir l’approche concrète des Gones pour le recruter. « Beaucoup de clubs ont parlé à mon agent, je ne sais pas ce qu'ils ont demandé. Ils ont dû parler une ou deux fois seulement. C'était difficile pour un club de me prendre, je n’ai pas joué depuis deux ans. Les clubs ne savaient pas où j’en suis. C’était compliqué de négocier dans cette situation » a conclu Javier Pastore, dont le nom a circulé à Lyon mais également à l’AS Monaco. C’est finalement à Elche, en Liga, que l’ex-star du Paris SG va tenter de relancer sa carrière après un passage compliqué à Rome.