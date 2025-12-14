ICONSPORT_279541_0054

OM : Greenwood humilié publiquement

Mason Greenwood est en grande forme à l'Olympique de Marseille, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Avec de telles performances, certains observateurs estiment qu'il mérite une chance en sélection anglaise. La réalité est bien différente pour l'attaquant.
Patron de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 où il est meilleur buteur actuellement, Mason Greenwood est aussi très en vue sur le plan européen. Cette semaine, il a offert un succès précieux à son club en Ligue des champions avec un beau doublé contre l'Union Saint-Gilloise. Son efficacité et sa qualité technique charment de plus en plus de monde en France. L'attaquant anglais espère que sa cote sera vite identique au Royaume-Uni. A six mois du Mondial, il compte bien attirer l'attention du sélectionneur de l'Angleterre Thomas Tuchel et voyager aux Etats-Unis.

Greenwood ignoré par la télévision anglaise

Le média local The Touchline fait en tout cas tout son possible pour que ce soit le cas. « Thomas Tuchel, tu regardes ?! Mason Greenwood vient de passer trois joueurs, il a récupéré le ballon et il a marqué du pied droit ! », a t-il posté sur X à propos de l'un des deux buts inscrits par Greenwood en Belgique mardi soir. Néanmoins, cette initiative est vaine selon Nizzague, connu pour avoir fondé le compte X Espoirs du Foot. Selon lui, l'attaquant marseillais est totalement oublié par le public et les grands médias anglais. Ces derniers ne prennent même pas la peine de médiatiser ses exploits.
« Non, Tuchel ne regarde pas Greenwood. Tout comme la fédération anglaise ne le regarde pas et les supporters anglais ne veulent plus de lui pour défendre leur drapeau. La position de l'opinion publique en Angleterre n'a pas changé depuis la publication des images le mettant en cause. Et ça va même au delà du fait de ne pas le vouloir en équipe nationale ou dans un club anglais. Il est même totalement invisibilisé », a t-il écrit sur le réseau social d'Elon Musk. Autant dire que Mason Greenwood ne sera probablement jamais prophète en son pays. 
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Champions League

Matchs6
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs14
Buts10
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Loading