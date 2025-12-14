OM : Greenwood humilié publiquement

Il devrait plutôt bousculer les ballons au lieu de son coéquipier
T’es sérieux ? Tu crois vraiment que Cheval, avec ses gants en peau de pêche aurait arrêté quoi que ce soit ? 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Pour tout un tas de raisons, ils vont progresser petit à petit et ils vont en plus certainement apprendre de leurs horreurs, eux… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
T’as tout compris, Champion ! 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
C'est un fouteur de merde . Il marque beaucoup mais l'équipe était meilleur avant son arrivée et sera meilleure après son départ . On va conclure qu'il n'y aucune plus value à l'avoir sauf des emmerdes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
📸 - Thomas Tuchel, are you WATCHING?! Mason Greenwood just ran past 3 players, received the ball back and then SCORED with his RIGHT FOOT!
Non, Tuchel ne regarde pas Greenwood. Tout comme la fédération anglaise ne le regarde pas et les supporters anglais ne veulent plus de lui pour défendre leur drapeau. La position de l'opinion publique en Angleterre n'a pas changé depuis la publication des images le mettant en
