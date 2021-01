OL : Islam Slimani présenté à la presse à 18h

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a convié la presse ce mercredi à 18h, ce sera très certainement pour présenter officiellement Islam Slimani, nouvel attaquant de l'OL.

Moussa Dembélé ayant passé sans problème sa visite médicale à Madrid, et Islam Slimani en ayant fait de même à Lyon, les deux clubs vont pouvoir officialiser le prêt de l'attaquant français aux Colchoneros, avec option d'achat, et la signature de l'attaquant algérien de Leicester pour 18 mois. L'Olympique Lyonnais a convié les médias pour une conférence de presse en présence de Jean-Michel Aulas et Juninho ce mercredi à 18 heures au Groupama Training Center.