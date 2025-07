OL ‍: Inquiétantes découvertes dans les comptes de Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les nouveaux dirigeants lyonnais vont devoir défendre le club jeudi devant la DNCG fédérale. Ces derniers ont découvert des aspects jusque-là inconnus des comptes du club de John Textor et notamment une relation Botafogo-OL inquiétante.

Afin de présenter un dossier le plus solide possible aux gendarmes financiers du football, et faire inverser la sanction prise en première instance, Michele Kang et Michael Gerlinger travaillent discrètement depuis une semaine, et l'annonce du retrait de John Textor de son rôle de patron de l'Olympique Lyonnais. Et ce lundi, L'Equipe révèle que la nouvelle équipe dirigeante a fait des découvertes assez gênantes sur le mode de fonctionnement de l'OL version Textor, notamment sur la relation entre Botafogo et l'Olympique Lyonnais. Ils auraient, par exemple, constaté que cette saison, l'OL aurait salarié près de 54 joueurs ! On n'est pas au niveau de Chelsea, mais ce bilan est d'autant plus sidérant que jamais Pierre Sage et Paulo Fonseca n'ont eu plus de 30 joueurs dans leur effectif. Mais ce n'est pas tout.

L'OL et Botafogo, des relations douteuses

C'est du côté de Botafogo que les regards se tournent, car il paraît désormais évident que John Textor a tout misé sur son club brésilien, et cela, avec réussite puisque Botafogo a remporté la Copa Libertadores. Mais c'est probablement l'Olympique Lyonnais qui a contribué à cette réussite sportive. « Des jeux d'écriture auraient permis, entre autres, à Botafogo de financer ses conquêtes. Le club brésilien tarde à présenter ses comptes de l'année 2024. Ce retard alimente la suspicion autour, notamment, des droits économiques (91,7 millions d'euros) de trois joueurs (Igor Jesus, Jair, Luiz Henrique) qui auraient été supportés par l'OL pour le plus grand profit de Botafogo. Avec usage présumé de l'affacturage pour déséquilibrer un peu plus la balance », précisent les journalistes du quotidien sportif.

L'OL va être sauvé, il l'annonce en direct https://t.co/XBODwtZFhC — Foot01.com (@Foot01_com) July 6, 2025

L'affacturage est un moyen de financement permettant d'obtenir rapidement une avance de trésorerie par la cession de factures en attente de règlement, mais cela avec un coût non négligeable pour l'Olympique Lyonnais. De quoi laisser planer le doute sur la gestion de John Textor, même si forcément du côté de l'OL on ne veut pas encore s'attaquer frontalement à l'homme d'affaires américain. La priorité est de sauver la place du club rhodanien en Ligue 1, l'heure sera ensuite venue de faire le bilan de tout ce qui a rapproché Lyon de la catastrophe.