OL : Ils font la paix pour aider l'OL en l'absence de JM Aulas !

Dans : OL, Ligue 1.

Ce n'est un secret pour personne, Gérard Houllier et Bernard Lacombe ne sont pas les meilleurs amis du monde, les deux hommes s'étant verbalement affrontés à distance l'an dernier, obligeant Jean-Michel Aulas à calmer tout le monde. Mais, lorsque l'intérêt supérieur de l'Olympique Lyonnais est en jeu, et c'est le cas ce dimanche avec le derby que l'OL doit impérativement gagner face à l'ASSE, chacun y met du sien.

Selon Le Progrès, à la demande du président de l'OL, qui ne sera pas présent au Groupama Stadium en raison d'une opération récente, Gérard Houllier a été appelé à se rapprocher du groupe de Bruno Genesio, Bernard Lacombe n'étant non plus pas très loin pour apporter si besoin de la motivation supplémentaire. Et pour permettre que les rouages fonctionnent mieux, Gérard Houllier et Bernard Lacombe, qui ne s'adressaient plus du tout la parole, ont finalement renoué le dialogue. Une décision qui doit certainement faire le bonheur de Jean-Michel Aulas, lequel sait qu'en son absence la maison OL sera bien gardée par deux proches qui faute d'être amis, ont au moins fait le choix de ne plus s'ignorer.