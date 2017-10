OL : Il voulait partir la tête haute, il reste en tribunes

Dans : OL, Ligue 1.

Gros renouvellement défensif à Lyon cet été, et les victimes sont nombreuses. Plusieurs joueurs sont partis, poussés vers la sortie comme Emanuel Mammana, Maciej Rybus, Christophe Jallet ou Nicolas Nkoulou, et devant la nouvelle hiérarchie, rares sont ceux qui ont pris l’option d’attendre leur tour. C’est pourtant le choix de Mapou Yanga-Mbiwa, qui se présente comme le quatrième défenseur central de l’équipe derrière Marcelo, Morel et Diakhaby, et n’a donc pas disputé la moindre minute au plus haut niveau. Un coup dur pour celui qui était arrivé avec une réputation flatteuse en provenance de la Roma il y a deux ans de cela, et qui désormais oscille entre les entrainements et quelques matchs avec la réserve. Mais au moins, pas de loft ni de mise à l’écart, cela se passe en bonne entente, comme l’a souligné son représentant à Foot Mercato.

« Mapou a voulu se donner un laps de temps pour essayer d’inverser la vapeur. Il n’avait pas envie de rester sur une note négative et partir la tête basse. Je pense qu’il a envie de se prouver et d’essayer de changer l’opinion que l’on a eue sur lui. Il a gardé un bon état d’esprit, c’est quelqu’un qui travaille chaque semaine pour être dans le groupe. Si ça marche, tant mieux. Sinon, il prouvera ailleurs qu’il n’est pas mort. Je tiens à préciser que l’Olympique Lyonnais le traite correctement humainement. Il n’y a pas de mise au ban. Mapou s’entraîne avec le groupe pro la semaine. Il est en contact avec ses coéquipiers la semaine. Le week-end, avant la préparation des matches, il bascule avec la réserve. Quand il y a des matches à domicile, il joue avec la réserve et quand c’est à l’extérieur, on le laisse au repos jusqu’au retour des pros le lundi », raconte ainsi Gadri Camara, à propos d’un joueur qui pourrait tout de même avoir sa chance prochainement, entre les pépins physiques et les suspensions, ainsi que l’enchainement des matchs.