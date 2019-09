OL : Il voulait partir, Juninho l'a retenu par le col au mercato

Dans : OL, Mercato.

Joker offensif de luxe la saison passée, Martin Terrier a montré à quel point il savait être précieux pour son équipe, avec un jeu juste et un sens du but aiguisé.

Désireux de franchir un cap cette saison, l’ancien lillois a pourtant bien senti dès la préparation qu’il aurait du mal à prétendre à une place de titulaire. Les rôles n’ont pas beaucoup changé en dépit de l’arrivée de Sylvinho à la place de Bruno Genesio, et les premiers matchs passés sur le banc de touche ont semé un vent de panique dans son entourage. L’Equipe raconte ainsi qu’un entretien a eu lieu au mois d’août entre les représentants de Terrier et Juninho pour évoquer son transfert, alors que Rennes et plusieurs clubs étrangers, notamment dans le championnat espagnol, s’intéressaient à lui.

Il a rapidement été rassuré par les dirigeants lyonnais, au point d’abandonner toute volonté de départ. Malgré cela, la hiérarchie semble assez claire en attaque à Lyon, et l’international espoirs ne fait pas partie des titulaires annoncés pour les gros matchs. De quoi lui faire revoir sa position en janvier, sachant que son profil de jeune joueur avec encore une belle marge de progression continue d’intéresser beaucoup de monde.