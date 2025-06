OL ‍: Il perd patience, son agent annonce un départ

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Bien parti pour accueillir le gardien américain Matt Turner, l’Olympique Lyonnais a définitivement convaincu Rémy Descamps. Le portier remplaçant des Gones estime qu’il est temps pour lui d’aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Avec le recrutement à venir de Matt Turner, il est difficile de comprendre les réelles intentions de l’Olympique Lyonnais. Sans parler des services que se rendent le propriétaire John Textor et son homologue de Nottingham Forest Evangelos Marinakis, l’arrivée du gardien américain peut servir à anticiper un éventuel départ de Lucas Perri, convoité en Italie. Sauf si le portier de Forest débarque en tant que doublure du Brésilien. Dans ce cas, sa signature ne serait pas une bonne nouvelle pour l’actuel numéro 2 Rémy Descamps qui n’a disputé que trois matchs cette saison toutes compétitions confondues.

Accord total, la première recrue arrive à l’OL https://t.co/xvPk8LjyTv — Foot01.com (@Foot01_com) June 10, 2025

Son agent Christophe Mongai a donc senti la nécessité de s’entretenir avec la direction. « J’ai parlé avec le club de Rémy, a révélé le représentant à But. Ils ne m’ont pas dit qu’ils voulaient s’en séparer. Loin de là. Ils m’ont dit qu’ils étaient contents de ce qu’il avait fait sur les matchs qu’il a joués et de son état d’esprit irréprochable tout au long de la saison. Après, un peu comme Matt Turner, il arrive à un âge (28 ans) où il a besoin de jouer. Je pense qu’il faut qu’il joue maintenant. » Autrement dit, le portier formé au Paris Saint-Germain n’a plus la tête à Lyon.

Descamps veut franchir un cap

« C’est un gardien moderne, qui fait 1m95, qui a un bon jeu au pied, qui prend de la place et va vite au sol. Je pense que c’est important pour sa progression qu’il joue en Ligue 1, a conseillé l’agent du Lyonnais. Il a tout ce qu’il faut pour. Il est arrivé libre l’an passé donc il faut voir comment le dossier sera traité. (…) Je pense que le moment est venu pour lui de jouer et d’être numéro 1 dans un club correct en France ou ailleurs en Europe. » Malgré son contrat jusqu’en 2027, le club rhodanien ne devrait pas s’opposer à son départ.