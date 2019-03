OL : Il l'avoue, être le frère de Nabil Fekir n'a que des avantages

Dans : OL, Ligue 1.

Au-delà de la belle victoire des Gones dimanche la rencontre entre l’OL et Toulouse restera à jamais dans les mémoires de Nabil et de Yassin Fekir.

Et pour cause, les deux frères ont joué quelques minutes ensemble pour la première fois en Ligue 1. Un moment forcément très spécial pour eux, à commencer par Yassin, lequel disputait ses toutes premières minutes dans le championnat de France. Après la rencontre, il s’est confié sur ses premières sensations. Et lucide, Yassin Fekir a avoué que de pouvoir compter sur un frère du nom de Nabil Fekir... ça aide.

« Jouer avec mon frère m’a procuré beaucoup d’émotions. C’est une première avec lui. Lors de mes entrées précédentes il n’était pas sur le terrain. C’est un avantage d’avoir son frère dans le vestiaire mais les autres joueurs m’intègrent parfaitement au groupe. J’ai été heureux de jouer avec mon frère contre Toulouse » a concédé l’attaquant de 22 ans, lequel aura foulé la pelouse du Groupama Stadium quelques minutes lors du succès de l’Olympique Lyonnais face à Toulouse dimanche après-midi (5-1). En attendant peut-être d’autres apparitions au côté de son frère et capitaine de l’OL…