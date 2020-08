OL : Il faut venger Lyon, Aulas lâche son « Allez Paris »

Dans : OL.

Pas de rivalité qui tienne entre l’OL et le PSG pour Jean-Michel Aulas, qui veut voir le Paris Saint-Germain triompher du Bayern Munich ce dimanche soir.

Malgré le très beau parcours de son équipe en Ligue des Champions, Jean-Michel Aulas ne sera qu’un simple téléspectateur pour la finale de Lisbonne, ce dimanche soir. Le PSG et le Bayern Munich se disputeront le titre européen, mais l’OL aura fait très bonne figure. L’occasion pour le président rhodanien d’afficher son soutien très clair au club francilien. Même s’il avoue depuis longtemps admirer le modèle économique du club bavarois, Jean-Michel Aulas met la France en premier dans ce duel, et a clamé sur Twitter sa volonté de voir le PSG être sacré champion d’Europe.

« Au nom de tous les passionnés de football français je souhaite de tout cœur une belle victoire du PSG ce soir en Champion’s League : le foot français sera vengé de la victoire du Bayern / OL en 1/2 finale et Nasser le mérite tellement », a souligné le dirigeant lyonnais, qui a souvent critiqué le PSG et ses investissements hors normes, mais a toujours marqué son respect pour le président du Paris SG. Sans oublier que, dans son combat un peu tardif pour donner quatre places à la France en Ligue des Champions, ce qui pourrait notamment aider l’OL à y être plus régulièrement à l’avenir, Jean-Michel Aulas sait que l’argument d’un titre européen d’un club français aurait une certaine valeur aux yeux de l’UEFA.