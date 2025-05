OL ‍: Il annonce un enfer pire que la DNCG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais passera devant la DNCG le 24 juin prochain, et l'avenir à court terme du club de John Textor se jouera ce jour-là. Mais l'OL risque de vivre d'autres événements qui pourraient emmener le club rhodanien vers l'enfer.

Dans un mois, le propriétaire de l'OL devra convaincre les gendarmes financiers qu'il a tenu ses promesses et que les comptes de Lyon sont revenus à niveau suffisamment solide pour éviter le naufrage. Fidèle à ses habitudes, John Textor a déjà affiché une confiance absolue concernant le passage de l'Olympique Lyonnais, estimant que la DNCG avait enfin compris sa manière de gérer l'OL via Eagle Football Group. En attendant, l'inquiétude grandit de jour en jour, et sur RMC, Sofiane Zouaoui, journaliste notamment pour le Winamax FC, a clairement dit ce qui risque de se passer dans les prochaines années pour le club de la capitale des Gaules. Et ce n'est pas un scénario tout rose que décrit le journaliste.

L'OL fonce droit dans le mur

Le membre de l'After pense que petit à petit l'Olympique Lyonnais va vivre un vrai déclassement, un peu à l'image de ce que les Girondins de Bordeaux ont connu avec Gérard Lopez. « John Textor a fait ce que les Glazer ont fait avec Manchester United, c'est-à-dire qu’il a utilisé les actifs du club pour les vendre et se rembourser lui-même. Donc globalement, il a acheté l’OL avec l’OL, ce qui est quand même un truc extraordinaire. Maintenant, il y a une échéance de remboursement du prêt que lui a fait Ares qui est en 2028 (...) Avant, l’OL perdait de l’argent, comme beaucoup en Ligue 1. Mais ce qui est plus grave actuellement que sous le mandat de Jean-Michel Aulas, c’est que la dette était sur les actifs, alors qu’avec John Textor, la dette est sur rien puisqu'il a déjà tout vendu pour se rembourser. Les mecs disent, on va vendre le stade, mais à qui et pour quoi faire ? John Textor attend la Ligue des champions, et l’entrée en bourse sur le marché américain. Il y a un compte à rebours jusqu’en 2028 et le remboursement prévu à Ares (...) Je ne pense pas que la LFP ait intérêt à ce que l’OL descende, surtout dans cette période de restructuration des droits TV. Mais comme Bordeaux, ils vont devoir vendre des joueurs, ils vont être interdits de recrutement à plusieurs occasions, et petit à petit, ils vont descendre. Désolé pour les supporters lyonnais, mais ils vont jouer le maintien », a regretté Sofiane Zouaoui.

Avant le rendez-vous avec la DNCG, l'Olympique Lyonnais va probablement multiplier les ventes de joueurs ayant une grosse valeur financière, et donc sportive. De quoi confirmer que les prochaines saisons vont être compliquées, le gros raté dans la course à la Ligue des champions ayant été le point final d'une saison qui risque de coûter cher à l'OL, même si Rayan Cherki et ses coéquipiers ont fait ce qu'ils pouvaient.