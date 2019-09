OL : Il a enfin prolongé, Lopes est heureux et soulagé

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

C’est un long feuilleton dont Jean-Michel Aulas se serait bien passé. Dans une situation contractuelle complexe pour l’OL, Anthony Lopes a compliqué la tâche du président rhodanien cet été. Mais après plusieurs semaines de négociation, un accord a enfin été trouvé entre le gardien portugais et la direction des Gones. Désormais lié à son club formateur jusqu’en juin 2023, le meilleur joueur de la saison dernière à Lyon est revenu sur cet été agité et sur sa prolongation après le match nul concédé face à Bordeaux.

« Cela a été long, mais la finalité est là. J’ai prolongé et j’en suis totalement ravi. J’ai vu que vous (les journalistes) étiez assez bien au courant de ce qui s’est passé mercredi, donc je ne vais pas en rajouter. On a trouvé un beau terrain d’entente, une belle issue pour tout le monde » a indiqué un Anthony Lopes qui gardera donc encore longtemps les buts de l’OL. Pour le plus grand bonheur des fans et des dirigeants. Cela fera nettement moins plaisir à Ciprian Tatarusanu…