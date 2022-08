OL : Humilié par un proche, Aulas allait tout plaquer !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Toujours président de l’OL, Jean-Michel Aulas ne tient plus vraiment les cordons de la bourse depuis l’arrivée de John Textor.

L’investisseur américain a racheté à l’Olympique Lyonnais les parts d’IDG et de Pathé, devenant l’actionnaire très largement majoritaire du club rhodanien. Une venue qui a soulagé Jean-Michel Aulas, surtout sur le plan financier. Très affecté par le départ de Jérôme Seydoux, patron de Pathé, le président de l’OL a songé à tout plaquer peu de temps avant la venue de John Textor tel le messie. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Gilbert Brisbois a en effet dévoilé que « JMA » avait été très affecté par le départ brutal de l’un de ses amis historiques et que sans la venue de John Textor, il aurait peut-être lâché les rênes de l’Olympique Lyonnais.

Aulas très affecté par le départ de Seydoux

Nous souhaitons un bel anniversaire à notre président @JM_Aulas 🎂 pic.twitter.com/G9tWyy8rkz — Olympique Lyonnais (@OL) March 22, 2022

« John Textor va regarder ce qui se passe à l’OL, il va tout évaluer y compris Jean-Michel Aulas. Je suis curieux de voir le comportement d’Aulas, va-t-il continuer à faire ses sorties habituelles sur les arbitres, sur les adversaires, avec l’assurance qu’il avait avant ? Tout ça est important. On en a parlé au mois de juin, Jean-Michel Aulas était fatigué et a failli tout arrêter. Il était à deux doigts de dire stop et le fait d’avoir trouvé John Textor l’a relancé en quelques sortes. Pour entrer dans les détails, Jean-Michel Aulas a très mal vécu le départ de Jérôme Seydoux, la séparation a été très violente. Seydoux n’a même pas appelé Jean-Michel Aulas pour lui dire qu’il vendait, alors qu’ils étaient partenaires depuis plus de 20 ans » a lancé le présentateur historique de l’After Foot, dont les révélations ne manqueront pas de faire réagir les supporters de l’Olympique Lyonnais. Ces derniers abordent désormais l’avenir avec plus de sérénité grâce à la force de frappe financière de John Textor, qui a par exemple permis de faire revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.