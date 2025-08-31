OL ‍: Hugo Guillemet consterné par Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a laissé partir son avant-centre avant le match contre l'OM. Pour le journaliste de L'Equipe, c'est une décision qui souligne la politique sportive chaotique de l'OL, mais pas uniquement depuis Textor.

Georges Mikautadze sera à Villarreal au moment du coup d'envoi du match entre l'OL et l'OM ce dimanche soir au Groupama Stadium. Transféré par Lyon vers le club espagnol, afin de permettre à l'Olympique Lyonnais d'empocher 35 millions d'euros, le buteur géorgien a quitté les larmes aux yeux le club de sa ville natale, qu'il avait déjà été contraint d'abandonner lorsqu'il était plus jeune. Et pour Hugo Guillemet, journaliste de L'Equipe qui suit plus précisément l'OL, il y a quelque chose d'écœurant dans cette séquence, surtout que dans le camp marseillais, Amine Gouiri pourrait briller contre son club formateur. Dans le quotidien sportif, le journaliste a dit ce qu'il avait sur le cœur après la vente de Georges Mikautadze.

Mikautadze vs Gouiri, le duel raté d'OL-OM

« Il sera difficile de ne pas penser à Mikautadze. Déjà parce que l'hommage rendu à Bernard Lacombe, avant le match, rappellera froidement ce qui lui manquera sur le terrain : un numéro 9. Ensuite parce qu'il y en aura un qu'il a formé sur la pelouse, mais pas de bol, il jouera dans le camp d'en face. Le clin d'œil est cruel; Mikautadze avait été laissé sur le bord de la route à 14 ans, car il passait derrière Amine Gouiri chez les jeunes. L'OL en aura tiré un résultat mitigé puisque l'Algérien a été bazardé à Nice en 2020 après seulement quinze matches en pro. Il n'est pas le seul attaquant issu de l'Académie à évoluer dans un autre club de Ligue 1, il y a aussi Bradley Barcola, Estéban Lepaul, Romain Del Castille ou Willem Geubbels, et la lecture de cette liste fera mal ce soir quand un Tchèque fera la passe à un Belge (ndlr : Malicke Fofana) et sa pancarte « À vendre» accrochée dans le dos », écrit Hugo Guillemet à la veille de la fin du mercato.