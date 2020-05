OL : Hermel règle le dossier du retour de Benzema à Lyon

Dans : OL.

Dans son édition de samedi, le journal AS n’a pas manqué de surprendre les supporters de Lyon en évoquant un possible retour de Karim Benzema à l’OL en 2022.

Pour le média espagnol, un come-back de l’international français au sein de son club formateur est clairement possible à l’issue de son contrat avec le Real Madrid. Un scénario dont rêvent les supporters lyonnais, tout autant que Jean-Michel Aulas. Pourtant, il est assez peu probable qu’il se réalise selon Fred Hermel, journaliste plutôt proche des Français du Real Madrid. Sur l’antenne de RMC, l’insider a dévoilé que le plan de Karim Benzema était davantage de terminer sa carrière au Real Madrid qu’à l’Olympique Lyonnais.

« Karim Benzema terminera sa carrière à Madrid, c’est écrit. Benzema est dans un état physique excellent. Il est adulé enfin, après tellement de temps. Son objectif, sincèrement, c’est de terminer sa carrière à Madrid. Son rêve était de jouer au Real Madrid. Avoir fait Lyon puis le Real Madrid, pour un joueur comme Karim, c’est extraordinaire. Il ne faudrait pas que cela soit pris comme : « allez je ne suis plus assez fort pour le Real donc je vais à Lyon ». Ce serait comme mépriser Lyon et jamais il ne ferait ça » a indiqué Fred Hermel, pour qui Karim Benzema ne veut pas mépriser son club formateur, mais ne reviendra pas pour autant dans la capitale des Gaules en fin de carrière. Ce n’est tout du moins pas la tendance à l’heure actuelle mais on le sait, dans le football et encore plus en période de mercato, aucun scénario ne doit être définitivement écarté. Celui d’un retour de Karim Benzema continuera donc de nourrir les fantasmes à l’OL.