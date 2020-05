OL : Benzema à Lyon en 2022, Madrid se rend à l’évidence

Dans : OL.

Après la déclaration de Karim Benzema, qui annonçait sa volonté de retrouver l’Olympique Lyonnais un jour, la presse espagnole accepte l’idée que le Real Madrid perdra son attaquant à la fin de son contrat.

De passage sur la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais en avril dernier, Karim Benzema (32 ans) n’était pas passé inaperçu. Et pour cause, l’attaquant du Real Madrid avait apporté de la crédibilité à l’objectif du président Jean-Michel Aulas, qui rêve de le récupérer. « Les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon, avait confié l’ancien Gone. Après, revenir à Lyon dans l’immédiat, non, parce que je suis dans le meilleur club du monde et j’ai beaucoup de choses à y faire. Pour moi, revenir à Lyon et terminer à Lyon, pourquoi pas. De toute façon, je reviendrai à Lyon, que ce soit comme footballeur ou pas. »

Sans surprise, sa déclaration avait fait du bruit en France et surtout de l’autre côté des Pyrénées. La preuve, le quotidien As, qui compte sur Benzema pour porter le Real à la reprise de la Liga, termine son article en acceptant l’idée que KB9 quittera la Maison Blanche à la fin de son contrat récemment prolongé jusqu’en 2022. « Il reste deux années de contrat à Karim et sa volonté est de partir par la grande porte, et ensuite de jouer dans sa ville natale de Lyon avant de raccrocher définitivement les crampons », a conclu le journal madrilène, prêt à savourer les dernières saisons du Merengue.