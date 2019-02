OL : Hector Herrera à Lyon, Aulas lâche un énorme indice !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En fin de semaine, le Corriere dello Sport donnait des nouvelles du dossier Hector Herrera, l’international mexicain convoité par l'OL.

Toujours dans le viseur du club rhodanien, le joueur du FC Porto figure également dans la short-list du Milan AC, de l’Inter et de Tottenham. Mais selon Jean-Michel Aulas, celui qui sera en fin de contrat avec Porto à l’issue de la saison n’a qu’un seul rêve dans l’optique de la saison prochaine : signer à l’Olympique Lyonnais. C’est tout du moins ce que le président de l’OL a expliqué sur Twitter.

« C’est vrai que Hector et sa famille rêvent de venir à Lyon et à l’OL. J’ai confiance en lui » a expliqué Jean-Michel Aulas, réagissant à notre article sur l’intérêt du Milan AC pour Hector Herrera. Reste maintenant à savoir si un accord sera trouvé entre le Mexicain et Lyon. Pour cela, il faudra sans doute que l’OL bouleverse (un peu) sa politique salariale à la vue de la concurrence XXL dans ce dossier. D’autant que l’été dernier, des clubs tels que Barcelone ou le Real Madrid ont parfois été associés à Hector Herrera.