OL : Hamsik et Naples se mettent sur la route de Lyon en Europa League

Avec déjà un plateau de premier choix au départ, et notamment la présence d’Arsenal, du Zénith, de la Lazio Rome ou de Villarreal, l’Europa League va sacrément s’étoffer au prochain tour. En effet, des formations comme l’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund débarquent, tout comme Naples. Des équipes plus habituées aux phases finales de la Ligue des Champions et qui vont délaisser la petite Coupe d’Europe pour mieux se concentrer sur leur championnat ? Pas pour Naples, dont le meneur de jeu emblématique a tenu à prévenir, à peine l’élimination digérée cette semaine, qu’il comptait bien soulever l’Europa League.

« On n'a pas regardé ce qui se passait en Ukraine. Ca fait mal de perdre à la 90e, mais on aurait dû faire plus. Il nous a manqué de la vitesse devant. C'est clair que le premier match perdu à Donetsk a compliqué notre parcours. C'est comme ça. Maintenant on doit avoir la tête au Championnat, avec des matches importants. Ensuite, on pensera à la Ligue Europa. On veut aller le plus loin possible en C3 », a expliqué l’international slovaque Marek Hamsik, qui pose ses ambitions pour une compétition où Lyon, qui accueillera la finale, rêve d’aller au bout. Vu le plateau encore plus relevé que la saison passée, la troupe de Bruno Genesio va avoir du travail.