OL ‍: Hamed Traoré à l'OM, Lyon est furieux

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OM a bouclé la signature d’Hamed Junior Traoré, lequel est attendu ce jeudi à Marseille. Un transfert qui laisse de gros regrets à l’OL, qui courtisait également l’international ivoirien de 25 ans.

A la recherche d’un élément offensif pour compenser le départ de Jonathan Rowe à Bologne, l’Olympique de Marseille a bouclé la venue d’Hamed Junior Traoré. Un accord total a été trouvé mercredi entre le club phocéen et Bournemouth pour le prêt avec obligation d’achat de l’international ivoirien, lequel va s’engager pour cinq ans en Provence. L’OM va payer 8 millions d’euros pour recruter Traoré et reversera 50% du futur transfert à Bournemouth. Un renfort de poids pour l’effectif de Roberto De Zerbi avec un élément auteur de 10 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 l’an passé lors de son prêt à l’AJ Auxerre.

A en croire les informations de Top Mercato, le club bourguignon était justement intéressé par un retour de l’ailier ivoirien, mais l’opération a finalement été jugée trop complexe sur le plan financier par le pensionnaire de l’Abbé-Deschamps. Selon le média, un autre club français a tenté de faire capoter le deal entre Hamed Traoré et l’OM. Il s’agit de l’Olympique Lyonnais, qui souhaite faire venir encore un ou deux joueurs dans le secteur offensif d’ici la fin du mercato.

L'OL et Auxerre courtisaient aussi Hamed Traoré

Le média spécialisé affirme que Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean sont des grands fans du profil du joueur, et qu’ils auraient aimé trouver une solution pour le faire venir en complément de Georges Mikautadze et de Malick Fofana dans le secteur offensif. Cela n’a finalement pas été possible et c’est l’OM qui a raflé la mise. Ironie du sort, Hamed Junior Traoré pourrait faire ses grands débuts avec Marseille dès ce dimanche contre Lyon au Groupama Stadium. Un scénario d’autant plus probable que sauf grosse surprise, Roberto De Zerbi devrait être contraint de composer sans Igor Paixao contre l’OL, ce qui laisse donc une place sur le côté gauche de l’attaque marseillaise à Hamed Traoré.