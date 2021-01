OL : Guimarães va louper deux matchs à cause du Covid-19

Dans : OL.

Retourné au Brésil pendant les fêtes de fin d’année, Bruno Guimarães n’a pas effectué la reprise de l’entraînement avec ses coéquipiers de l’Olympique Lyonnais ce vendredi.

Logique puisque le milieu de terrain est toujours dans son pays. Testé positif au Covid-19 au cours des dernières heures, le joueur de 23 ans a donc l'interdiction de voyager à l'étranger, et ce pour une période de dix jours, comme le principal intéressé l’a avoué sur Twitter. « Malheureusement, ma famille et moi avons été testés positifs au COVID-19. Nous allons bien et nous nous rétablissons. Pendant les 10 prochains jours, nous accomplirons l'isolement. Merci beaucoup pour les messages de soutien », a expliqué Guimarães sur les réseaux sociaux.

Par conséquent, l'international auriverde va donc louper les deux prochains matchs de l’OL, contre Lens, le 6 janvier, et Rennes, le 9 janvier. S’il est guéri et testé négatif, Guimarães pourrait donc faire son grand retour face à Metz, dans une quinzaine de jours. Une bien mauvaise nouvelle pour Rudi Garcia, au moment où son OL va devoir défendre sa place de leader en Ligue 1...