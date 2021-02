OL : Guimaraes, un problème avec le chouchou de Juninho ?

Dans : OL.

Un an après sa spectaculaire arrivée à l'Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes a beaucoup de mal à confirmer. Et les premiers doutes apparaissent.

Il y a un an seulement, Bruno Guimaraes se révélait aux yeux de la Ligue 1 et même de l’Europe, le jeune joueur brésilien déniché par Juninho à l’Athletico Paranaense réalisant des prestations de gala dès sa signature à l’Olympique Lyonnais. Les mois ont passé, mais peu à peu le milieu de terrain de 23 ans est rentré dans le rang, au point même de ne plus être titulaire depuis le début de saison. Pas de panique donc du côté de l’OL, même si forcément l’équipe de Rudi Garcia aurait besoin d’un Bruno Guimaraes au sommet de sa forme au moment où la bataille pour le titre et le podium en Ligue 1 s’intensifie. Et sur ce que l’on a vu samedi contre Montpellier, le natif de Rio de Janeiro n’est pas réellement en mesure de rectifier le tir, son entrée en jeu à la 62e minute à la place de Tino Kadewere n’ayant pas changé la donne.

Dans Le Progrès, on ne le cache pas, la gestion de Bruno Guimaraes incite à une profonde réflexion du côté du Groupama Stadium et de l’Olympique Lyonnais. « Le cas Bruno Guimaraes commence à susciter des interrogations. Seulement titulaire 13 fois en 25 matches de Ligue 1, le Brésilien, très « choyé » par Juninho, doit récupérer la confiance de son entraîneur. Il est rentré contre Montpellier mais a souffert. Doit-il plus jouer ? Maxence Caqueret, dont l’énergie est indiscutable, a une place à revendiquer. Devant, Islam Slimani, qui a offert contre Montpellier 5 situations chaudes en 15 minutes, est tout près désormais d’une place dans le onze de départ. Rayan Cherki se récite tous les jours le mot discipline, alors… Casser le confort de certains pour mieux rebondir, l’idée pourrait faire son chemin », explique le quotidien régional. On verra vendredi prochain à Brest si Rudi Garcia est prêt à changer des choses pour relancer plusieurs joueurs Bruno Guimaraes, le coach de Lyon étant conscient que son onze habituel souffre un peu.