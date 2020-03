OL : Guimaraes réserve une surprise à ses coéquipiers

Dans : OL.

Confiné pendant la suspension de la saison, Bruno Guimarães a ramené des devoirs à la maison. Et l’on ne parle pas seulement d’exercices physiques.

A l’Olympique Lyonnais, tout le monde adore déjà Bruno Guimarães. A peine arrivé cet hiver, le milieu de terrain s’est rapidement adapté à sa nouvelle équipe et à la Ligue 1. A tel point que le Brésilien s’est offert une place de titulaire dès ses débuts. C’est dire à quel point l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense est impliqué sous les ordres de Rudi Garcia. Et l’entraîneur des Gones risque d’être surpris lorsqu’il retrouvera sa recrue à la reprise. Car en plus des exercices physiques conseillés par le staff, Guimarães profite du confinement pour se familiariser avec la langue de Molière.

« Je ne parle pas encore bien français mais j’apprends, a confié le capitaine de la sélection olympique du Brésil au site officiel de l’OL. Dans cette période, je m’entraîne avec les préparations de Paolo (Rongoni, le préparateur physique) avec tout ce qu’il nous a demandé de faire : abdominaux, flexions, je cours dans un espace restreint. En dehors de cela, je joue beaucoup aux jeux vidéo et puis j’apprends le français pour m’intégrer au plus vite. Il est essentiel que vous restiez à la maison. Les terrains et les matchs bien sûr me manquent. C’est tout ce que j’aime faire. Mais nous savons que c’est pour notre bien, alors restons à la maison. Je vous répète que cela va passer et on va vite se retrouver. » S’il apprend aussi vite que sur le terrain, Guimarães risque d’en surprendre plus d’un à son retour…