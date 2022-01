OL : Guimarães poussé vers Arsenal, l’occasion à saisir

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Annoncé sur les tablettes d’Arsenal, le milieu de terrain Bruno Guimarães ne devrait pas quitter l’Olympique Lyonnais pendant ce mercato hivernal. Pour son compatriote brésilien Kleberson, un départ chez les Gunners serait pourtant l’idéal.

Ce n’est pas un hasard si l’Olympique Lyonnais souhaite prolonger Bruno Guimarães au plus vite. Pilier de l’équipe de Peter Bosz cette saison, le milieu sous contrat jusqu’en 2024 se retrouve dans le viseur d’Arsenal. Le Brésilien n’a pas l’air particulièrement pressé de partir. Mais le club rhodanien a tout intérêt à blinder son cadre avant l’été prochain. Le pensionnaire de Premier League, qui ne devrait pas parvenir à ses fins en janvier, risque de revenir à la charge dans quelques mois. Surtout s’il suit les conseils de son ancien joueur Kleberson.

« Bruno Guimarães serait une superbe recrue pour Arsenal si les dirigeants y parvenaient, a commenté l’ex-Gunner contacté par Paddy Power. Il est jeune et je le suis depuis son passage à l'Athletico Paranaense. Il a aussi réalisé de grandes performances à Lyon. Il a encore besoin de progresser, surtout dans les grands matchs où il doit franchir un cap et montrer sa qualité. Mais signer à Arsenal avec beaucoup d'autres jeunes déjà dans l'effectif, ce serait super pour lui et pour le club. »

Sur ses 4 derniers matchs de Ligue 1, Bruno Guimarães a touché 351 ballons (100 ce soir), soit 88 ballons par match.



« Je n’ai jamais peur avec le ballon », c’est en effet visible. pic.twitter.com/rxr5PudaHS — Data OL (@OL_Data) January 21, 2022

« Bruno est vraiment un joueur intelligent, il est capable de réaliser des passes entre les lignes, il a une bonne gestion du terrain quand il doit défendre avec de l'espace, et il est talentueux, a encensé Kleberson. Le Brésil l'a convoqué pour ses deux prochains matchs des éliminatoires du Mondial, et il a une grande opportunité de figurer dans la liste pour jouer la Coupe du monde. » Une raison de plus de le conserver pour l’Olympique Lyonnais, sans doute conscient que la valeur de Bruno Guimarães peut encore augmenter dans les mois à venir.