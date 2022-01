OL : Guimaraes, offre acceptée et visite médicale au Brésil ?

Ls choses semblent sérieusement s'accélérer concernant Bruno Guimaraes et son transfert d'ici la fin du mercato à Newcastle.

Le cauchemar des supporters lyonnais prend un peu plus forme ce mercredi puisqu’au lendemain des révélations sur un contact entre les dirigeants de Newcastle et de l’OL concernant le transfert de Bruno Guimaraes, le dossier semble évoluer très rapidement ces dernières heures. Selon Wayne Veysey, journaliste pour le média anglais Football Insider, les deux clubs se seraient entendus pour un deal à hauteur de 40 millions d’euros et des bonus et le milieu de terrain brésilien devrait même passer dans la journée sa visite médicale au Brésil, où il a rejoint la Seleçao. Une information confirmée par plusieurs médias anglais. Avant d’officialiser l’opération, qui doit être validée avant la fin du marché des transferts, le lundi 31 janvier, il reste cependant encore quelques détails à régler, et notamment les conditions salariales offertes à Bruno Guimaraes par les Magpies.

