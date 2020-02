OL : Guimaraes c'est Juninho, Dugarry dit bingo !

Dans : OL.

Bruno Guimaraes est en train de connaître des débuts idylliques au sein de l'Olympique Lyonnais. Après la victoire contre la Juventus (1-0), le milieu brésilien a en tout cas reçu les félicitations de Christophe Dugarry.

Bruno Guimaraes ne doit pas regretter son choix. Courtisé par l'Atlético de Madrid durant le dernier mercato hivernal, le capitaine de la sélection olympique du Brésil avait finalement décidé de rejoindre l’OL. Recruté contre un chèque de 20 millions d'euros en provenance de l’Athletico Paranaense, le milieu de 22 ans vit actuellement un rêve éveillé. Après un bon départ contre Metz en Ligue 1 le week-end dernier (2-0), Guimaraes a réalisé une énorme performance contre la Juve de Cristiano Ronaldo en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Placé en sentinelle dans le 3-5-2 de Rudi Garcia, l’Auriverde a clairement bonifié le jeu des Gones, tout en libérant Tousart et Aouar à ses côtés. Suffisant pour séduire Christophe Dugarry.

« J’ai tout aimé dans le match de Guimaraes. On l'a vu très bon dans la récupération du ballon, on voit qu'il lit parfaitement le jeu, on l'a vu couper des angles de passes et être également excellent dans l'anticipation. Je crois qu'il a réussi plus de 95 % de passes dans le camp adverse. Il n'y a pas de prise de risque énorme, mais un peu quand même. Il va faire du bien à l'OL et enfin donner confiance à Juninho dans son poste. Si ce garçon marche du feu de Dieu, ce sera la réussite de Juninho. Guimaraes ressemble à Houssem Aouar. C’est le joueur que Thiago Mendes aurait dû être », a lancé le consultant de RMC, qui estime donc que le meilleur est à venir pour Guimaraes à Lyon. L’ASSE et le PSG, les prochains adversaires de l’OL, peuvent donc trembler !