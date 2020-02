OL : Guimaraes à Lyon lundi, ça va être chaud bouillant !

Dans : OL.

Très actif lors du dernier mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais va bientôt pouvoir compter sur le talent de l’une de ses nouvelles recrues, Bruno Guimaraes.

Si Karl Toko-Ekambi a plutôt bien réussi ses débuts sous le maillot du club rhodanien, avec deux buts en quatre matchs toutes compétitions confondues, l’OL attend d’en savoir un peu plus sur ses autres renforts. Alors que Camilo a, dans un premier temps, été recruté pour renforcer l’équipe réserve, Tino Kadewere poursuit sa saison au Havre. Autant dire que les supporters des Gones attendent déjà beaucoup de l’arrivée de Bruno Guimaraes. Acheté pour 20 millions d’euros en provenance de l’Athletico Paranaense, le milieu de terrain va bientôt débarquer en France, et plus précisément au Groupama Stadium. Actuellement en Colombie, pour jouer un tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques avec les Espoirs brésiliens, le joueur de 20 ans « est attendu dans la capitale des Gaules lundi en fin de journée », selon RMC.

Après avoir passé sa visite médicale et signé son nouveau contrat avec l’OL en Amérique du Sud, l’Auriverde découvrira donc sa nouvelle maison lors d’un bouillant Olympico entre l’OL et l’OM en Coupe de France mercredi prochain. Mais Guimaraes ne sera probablement pas de la partie, car le capitaine des U23 brésiliens n’aura pas encore pris ses marques avec ses coéquipiers. Malgré tout, le septième joueur le plus cher de l'histoire de Lyon sera rapidement opérationnel sachant qu’il enchaîne les matchs avec sa sélection. D’ailleurs, Guimaraes jouera une dernière rencontre décisive dimanche face à l’Argentine, qui a déjà son billet pour les JO, pour gagner le droit d’aller à Tokyo l’été prochain. Pour cela, le Brésil de Guimaraes devra l’emporter pour devancer l'Uruguay et la Colombie. Une dernière mission avant d'atterrir à Lyon.