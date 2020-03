OL : Guimaraes a changé d'avis, c'est un miracle pour Lyon !

Dans : OL.

Bruno Guimarães n’a joué que trois matchs sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, mais le milieu de terrain brésilien est déjà l’un des chouchous du Groupama Stadium.

Il faut dire que le public rhodanien a fait tout son possible pour attirer le capitaine de la sélection olympique du Brésil durant le dernier mercato hivernal. Plutôt destiné à rejoindre l’Atlético de Madrid, qui disposait d’une priorité d’achat sur l’ancien joueur de Paranaense, le milieu de 22 ans a finalement choisi de s’envoler pour la France, et plus précisément pour Lyon et l'OL. Une décision réfléchie que Guimarães ne regrette pas du tout, bien entendu.

« L'Atlético de Madrid ou l’OL pendant le mercato ? Ça a été le choix le plus difficile de ma carrière. J’ai passé plusieurs nuits sans dormir en y pensant. L'Atlético avait ma préférence, mais ils n'ont jamais insisté pour m'envoyer un message ou pour m'appeler. Me demander comment j’allais ou si j’avais besoin de quelque chose. Dès que Lyon a pris contact, ils ont été très attentionnés envers moi. Ils m’ont accordé de l’importance, comme si j’étais un grand joueur. Ils me voulaient à tout prix. Juninho a été fondamental dans ce choix. Je suis très heureux ici et j’espère marquer l’histoire du club », a lancé, dans une interview sur le Canal Football Club, Guimarães, qui vit un rêve éveillé entre la victoire contre la Juventus en Ligue des Champions, le derby contre l’ASSE et la demi-finale de Coupe de France contre le PSG à venir. Jean-Michel Aulas, lui, doit se frotter les mains en se disant que le recrutement de l’Auriverde pour 20 millions d’euros est finalement une belle affaire sportive et financière pour son OL.