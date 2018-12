OL : Guardiola refuse d’attendre, Man City se lâche pour Aouar

Dans : OL, Premier League, Mercato.

Ce n’est un secret pour personne, Pep Guardiola est devenu le plus grand fan d’Houssem Aouar (20 ans).

Après les confrontations face à l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, le manager de Manchester City n’a pas caché son admiration pour le milieu de terrain. De la part d’un des meilleurs entraîneurs au monde, les compliments sont forcément flatteurs pour l’international Espoirs français, qui a reconnu qu’il rêvait de travailler avec l’Espagnol. Depuis cet échange, on se doute que le club mancunien passera tôt ou tard à l’action.

Ce serait même imminent si l’on en croit Sky Sports, qui annonce une offre de 60 millions d’euros en préparation ! C’est dire à quel point Man City est déterminé à recruter Aouar dès cet hiver, et non l’été prochain. Reste à savoir ce qu’en pensera Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL ne ferme pas totalement la porte à un départ majeur en janvier. Mais on peut se demander si le dirigeant n’a pas intérêt à attendre la fin de la saison, sachant que les Gones vont disputer un huitième de finale de la Ligue des Champions, et que la valeur d'Aouar a encore le temps d’augmenter…