OL ‍: Guardiola a appelé Cherki, Man City envoie 40 ME

Très convoité, Rayan Cherki a de réelles chances de signer à Manchester City. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais s’est entretenu avec le manager mancunien Pep Guardiola qui valide l’opération annoncée à 40 millions d’euros.

Pendant son premier rassemblement avec les Bleus, Rayan Cherki (21 ans) pourrait recevoir d’excellentes nouvelles pour son avenir. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a lui-même confirmé son départ et attend de connaître sa future destination. Malgré son appel du pied lors de la cérémonie des Trophées UNFP, le futur international français ne devrait pas atterrir au Paris Saint-Germain. Mais on pourrait bien le retrouver à Manchester City dans quelques semaines.

