OL : Groupama garde le naming du stade de Lyon

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a confirmé que Groupama prolongeait de deux ans son contrat de naming.

Dans un communiqué, l'OL annonce ce lundi soir que le Groupama Stadium gardait son nom pour au moins deux ans de plus. « Groupama Rhône-Alpes Auvergne poursuit le naming du Groupama Stadium, le stade de l’Olympique Lyonnais, pour une durée de 2 ans. L’assureur mutualiste démontre ainsi sa volonté de poursuivre ses investissements au bénéfice de sa croissance, et confirme son rôle d’acteur majeur du territoire. Fort du succès de ces trois dernières années, Groupama Rhône-Alpes Auvergne se félicite de renouveler un partenariat efficient et pertinent qui répond à ses objectifs de développement, de notoriété, et d’image sur son territoire. Le nouveau contrat permet de renforcer les liens entre deux grands acteurs de la région, avec notamment une plus grande visibilité dans l’enceinte du stade », précise l'assureur.

« La poursuite de notre collaboration avec Groupama témoigne de notre attachement réciproque et incarne des engagements forts, un enracinement commun et la volonté mutuelle de porter les valeurs de mixité et de lien social sur notre territoire et au-delà. Nous sommes particulièrement honorés de contribuer à construire un futur encore plus responsable et ambitieux sur les objectifs environnementaux aux côtés des équipes de Groupama », s’est réjoui Jean-Michel Aulas.