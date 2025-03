OL ‍: Grosses affiches à Lyon, ça sent la galère

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL compte bien jouer les premiers rôles en cette fin de saison de Ligue 1. Pour cela, les troupes de Paulo Fonseca auront besoin du soutien infaillible de leurs supporters.

Si l'OL souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison, les Gones sont encore dans la course à la Ligue des champions. Il faudra démarrer une belle série de victoires pour monter au classement. Paulo Fonseca est au travail avec son équipe, lui qui n'aura pas beaucoup de temps pour trouver la bonne formule. Face au PSG, malgré la défaite, la fin de rencontre aura été très intéressante du côté de l'OL. De bon augure pour la suite des opérations. A moins que les Rhodaniens ne doivent faire avec une mauvaise nouvelle concernant leurs supporters, très importants lors des rencontres à domicile de l'Olympique Lyonnais.

Les fans de l'OL vont galérer

Depuis le 24 février, et jusqu'au 18 avril, des travaux ont en effet lieu sur le chemin du stade lyonnais, le Groupama Stadium. Et durant la première phase, la navette tramway au départ de Part-Dieu Villette Sud ne sera pas en service. Pour aller au stade de l'OL depuis le centre-ville, les fans devront emprunter la ligne de métro D jusqu'à la station Grange Blanche puis prendre le tramway T5 jusqu'à Eurexpo avant, enfin, de monter dans la navette bus pour rejoindre le Groupama Stadium. A noter qu'ensuite, une deuxième phase de travaux aura lieu du 19 avril au 9 mai inclus. Pendant cette période, aucune ligne de tramway ne circulera en soir d'événements. De quoi engendrer de gros problèmes donc pour les amoureux de l'OL. Cela pourrait se ressentir sur le remplissage du Groupama Stadium dans les prochaines semaines, alors que les Gones ont plus que jamais besoin du soutien de leurs fans et vont disputer quelques belles affiches notamment en Coupe d'Europe.