OL : Toulouse pas assez bien pour Clément Grenier ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, TFC.

Il ne reste plus que deux jours de mercato, et l’Olympique Lyonnais a pour l’instant échoué dans sa mission dégraissage.

En effet, Mapou Yanga-Mbiwa est toujours au club, tout comme Clément Grenier. Indésirable, le milieu de terrain français a été annoncé à West Ham, en Italie ou encore à Toulouse ces derniers jours. Sur les réseaux sociaux, la rumeur d’un accord entre l’OL et le TFC au sujet de l’international français a même circulé. Mais selon les informations de Yahoo Sport, il n’en est rien. Bien au contraire…

En effet, le média affirme ce mardi que Toulouse a d’autres priorités dans le money-time du mercato. Comme nous vous l’avions relayé dimanche, le TFC souhaite recruter un attaquant au mercato et va concentrer tous ses efforts sur le recrutement de Firmin Mubele (Stade Rennais), au moment où Andy Delort pourrait quitter le club. Autant dire que Toulouse n’aura sans doute pas le temps (ni les moyens) de recruter l’attaquant breton, et le milieu de terrain de l’OL. D'autant que selon RMC, Clément Grenier n'est pas emballé par le projet du TFC et envisagerait d'autres pistes...

Pour être honnête, je n'ai pas la même info, ce qui ne veut pas dire que j'ai raison :).... le TFC chercherait un attaquant ( en + de Delort) et la priorité serait effectivement Mubele ( Rennes). https://t.co/kVDTVfwaYw — Manu (@ManuLonjon) 29 janvier 2018