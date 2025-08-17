OL ‍: Greif victime d’une mauvaise surprise à Lyon

Dans : OL.

L’OL va conclure dans les prochaines heures l’arrivée du gardien slovaque Dominik Greif. Un renfort attendu depuis plusieurs semaines par le board lyonnais. Mais l’actuel gardien de Majorque va être confronté à une rude concurrence face à un Rémy Descamps épatant.

Gardien de l’Olympique Lyonnais durant les matchs amicaux après le départ de Lucas Perri à Leeds, Rémy Descamps a fait une très bonne impression à Paulo Fonseca et aux supporters lyonnais. Le transfert de Dominik Greif n’ayant pas été finalisé dans les temps, l’ancien gardien du FC Nantes a démarré face au RC Lens ce samedi en Ligue 1. Et le portier de 29 ans a brillé en écoeurant les attaquants lensois les uns après les autres. C’est dans ce contexte que Dominik Greif va arriver de Majorque dans les prochaines heures.

Greif arrive avec une concurrence terrible

Dans son édition du jour, Le Progrès en est même à se demander s’il est si évident que cela que le Slovaque sera titulaire au vu du niveau affiché par Rémy Descamps depuis le début de l’été. « Et peu importe si Greif va arriver de Majorque dimanche à Lyon, l’ex-n°2 de Lucas Perri n’a pas montré de signe de faiblesse ou de tension, bien au contraire. Une attitude qui a plu au staff de Paulo Fonseca. Avec son match, il a envoyé un message très important à ses coéquipiers, car il a montré l’exemple. Au point de remettre en doute la hiérarchie dans un futur proche ? » s’interroge le quotidien régional, pour qui Dominik Greif va devoir cravacher afin de renvoyer Rémy Descamps sur le banc des remplaçants.

Une rude concurrence que le Slovaque n’avait sans doute pas imaginé ainsi au moment de démarrer les discussions avec l’Olympique Lyonnais il y a quelques semaines. Mais le temps a fait son oeuvre et Descamps a profité des opportunités qui lui ont été offertes pour briller. De quoi mettre le doute dans l’esprit de Paulo Fonseca à une semaine du match contre Metz samedi à 21h05 lors de la deuxième journée de Ligue 1.