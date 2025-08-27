OL ‍: Greif titulaire contre Marseille, c'est une évidence

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Lyon a bien débuté son championnat sur le plan défensif avec aucun but concédé en deux matchs. Décisif à plusieurs reprises, Rémy Descamps n'y est pas étranger. Néanmoins, un consultant exige que Dominik Greif soit titulaire contre l'OM dimanche.

Le départ de Lucas Perri n'a pas rendu orphelin l'Olympique Lyonnais. Les Gones ont récupéré 16 millions d'euros dans l'affaire. Surtout, ils ont vite trouvé des solutions de remplacement avec l'achat du Slovaque Dominik Greif à Majorque et avec Rémy Descamps. Numéro 2 de Perri la saison dernière, l'ancien nantais a débuté le championnat dans la peau d'un titulaire. L'OL n'a pas souffert de cette nomination surprise puisqu'il n'a pas encaissé un seul but lors des deux premières journées. Très propre dans ses interventions, affichant une certaine sérénité, il a su être décisif comme en témoigne son superbe match à Lens.

Greif est le numéro 1, il ne doit plus attendre

De quoi faire douter les supporters et peut-être Paulo Fonseca. Qui doit garder la cage lyonnaise contre Marseille dimanche soir, Dominik Greif ou Rémy Descamps ? Inexpérimenté en Ligue 1 et éloigné des terrains depuis fin juillet, le Slovaque pourrait ne pas être à la hauteur d'un choc comme l'Olympico. Une crainte qui n'est pas partagée par l'ancien portier de l'OL Nicolas Puydebois. Dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones, il a défendu l'idée d'une titularisation de Greif dimanche pour respecter la hiérarchie mise en place en amont par rapport aux qualités intrinsèques du Slovaque.

🔴🔵 Entraînement de l’#OL ouvert au public sous un grand soleil ☀️ 1900 supporters sont présents.

Le nouveau gardien Dominik Greif chauffe ses gants. pic.twitter.com/7KHrBHJrpR — Tonic Radio (@tonic_radio) August 26, 2025

« C'est un gardien qui est reconnu. Par ses performances, son calme, ses qualités. Je pense qu'il doit être titulaire face à Marseille. Il vient pour être numéro 1, Rémy Descamps a commencé le championnat par la force des choses. La DNCG ne nous a pas permis de trouver un remplaçant à Lucas Perri à temps. Effectivement, il a fait deux bons matchs, bravo à lui mais la hiérarchie… C'est la hiérarchie. L'OL a acheté quelqu'un pour être numéro 1. Même s'il a été bon, son rôle est d'être doublure, je l'ai connu. Pour moi, le numéro 1 c'est Dominik Greif », a lâché l'ancien gardien remplaçant de Lyon derrière Grégory Coupet. Greif est en mesure de contrer les assauts marseillais, lui qui était dans le top 5 des meilleurs gardiens de Liga la saison passée.