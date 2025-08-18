OL ‍: Greif arrive, Sidney Govou le prévient

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Longtemps gardé par Anthony Lopes, le poste de gardien de but de l’OL est en train de connaître de nouvelles évolutions cette saison. Avec un problème de riches à venir entre Rémy Descamps et Dominik Greif ?

Remplaçant de Lucas Perri la saison passée, Rémy Descamps a réalisé une très belle préparation estivale avec Lyon. Par conséquent, son entraîneur Paulo Fonseca l’a logiquement récompensé en lui offrant une place de titulaire lors du premier match de la saison contre Lens samedi (1-0). Une rencontre lors de laquelle l’ancien gardien de Nantes a particulièrement brillé en réalisant cinq arrêts décisifs qui ont permis à son équipe de bien commencer la saison avec un succès important. Mais alors que Descamps est en train de monter en puissance dans la cage de l’OL, la direction a quand même décidé de recruter un nouveau gardien. Pour compenser le départ estival de Perri à Leeds, l’OL s’apprête effectivement à recruter Dominik Greif dans le cadre d’un transfert de 4 ME en provenance de Majorque. Attendu ce lundi à Lyon pour signer un contrat de cinq ans, le portier slovaque n’arrivera pas avec une place de titulaire assurée vu que Fonseca est satisfait du niveau de Descamps. Et pour Sidney Govou, le fait de mettre Greif dans les pattes de Descamps pourrait être une petite erreur.

Greif a intérêt à être très fort

4️⃣ arrêts, un clean-sheet et une victoire à la clé ⛔️💪



Pour cette première journée de @Ligue1, vous avez élu notre dernier rempart Rémy Descamps Joueur du match #RCLOL 🙌🔴🔵 https://t.co/fZM24pH2oU pic.twitter.com/Rahn8DV1tp — Olympique Lyonnais (@OL) August 16, 2025

« Descamps, je l’ai trouvé très intéressant sur sa ligne, mais aussi dans le jeu au pied dans l’ensemble. Il a fait ce qu’on lui demande, à savoir relancer le jeu de derrière, mais il a aussi su allonger par moments. Il a de l’expérience et pourrait être numéro un. Si le gardien qui arrive est d’un niveau proche, ça peut devenir un casse-tête. Sinon, j’ai vu un très bon match et l’OL m’a fait bonne impression. Aujourd’hui, cet OL-là prend confiance, et est moins dépendant d’un joueur ‘frisson’ comme la saison dernière, parce qu’il s’appuie sur un collectif de niveau plus qu’acceptable. On a vu de bonnes sorties de balle, et le but vient d’une action à deux passes. C’est une très bonne base de travail. Je ne sais pas s’il est essentiel d’apporter encore des renforts. Je sais juste en revanche que si l’on doit perdre Fofana, comme envisagé, vu ce qu’il est capable d’apporter, cela se ressentira », a lancé, dans les colonnes du Progrès, le consultant lyonnais, qui estime que l’effectif de l’OL est convenable pour réussir de belles choses en L1 mais aussi en Coupe d’Europe… avec Descamps dans le but.