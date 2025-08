OL ‍: Greif arrive, Lyon a son gardien de but

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lucas Perri étant parti à Leeds moyennant 16 millions d'euros, l'Olympique Lyonnais était en quête d'un nouveau gardien de but. Dominik Greif est attendu dans les prochaines heures à Lyon.

« Même si je suis très satisfait de Rémy Descamps, nous avons besoin d’un gardien similaire au profil de Lucas. Un joueur qui participe au jeu, mais qui est aussi fort sur sa ligne et a de la personnalité. » Paulo Fonseca ne l'a pas masqué, le départ de Lucas Perri devait impérativement être compensé par la signature d'un nouveau portier, et ce lundi, l'entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais va probablement être rassuré. En effet, après de longues négociations avec les dirigeants de Majorque, et une nouvelle offre revue à la hausse, l'OL va rapidement enregistrer la signature de Dominik Greif, le portier international slovaque du club espagnol, à qui il ne restait qu'une année de contrat. Tandis qu'un avion est parti ce lundi de la capitale des Gaules pour aller chercher le gardien de but de 28 ans, Majorque a déjà entériné ce départ.

Greif à Lyon, Majorque a déjà son remplaçant

Selon les médias espagnols, le club espagnol, 11e la saison passée en Liga, a décidé de faire de Leo Roman son gardien de but numéro 1, le natif d'Ibiza ayant prolongé il y a quelques jours son contrat avec Majorque jusqu'en 2030. Et l'offre finale de l'Olympique Lyonnais pour Dominik Greif, à savoir 4 millions d'euros, aurait convaincu les dirigeants du club pour dire oui à l'OL. Le successeur de Lucas Perri est attendu en milieu d'après-midi à Lyon pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat. Paula Fonseca aura donc rapidement son gardien de but, avec qui plus est une belle plus-value pour l'Olympique Lyonnais si l'on compare avec les 16 millions d'euros encaissés pour la vente du portier brésilien à Leeds.