OL ‍: Greif arrive, Descamps claque la porte

Par Corentin Facy

Enfin officielle après des semaines de négociations, la signature à l’OL de Dominik Greif devrait avoir des conséquences sur l’avenir de Rémy Descamps. Brillant à Lens samedi, le gardien de 29 ans a des envies d’ailleurs.

Titulaire à Lens samedi après-midi lors de la 1ère journée de Ligue 1 (0-1), Rémy Descamps a livré une prestation de très haut niveau. Décisif à de nombreuses reprises, l’ancien gardien du PSG et du FC Nantes a été un artisan majeur du succès lyonnais à Bollaert. Sur le départ en début de mercato, Descamps a finalement obtenu la confiance de Paulo Fonseca lors de la préparation, puis pour ce premier match de championnat. Mais en ce début de semaine, l'Olympique Lyonnais a officialisé la signature de Dominik Greif en provenance de Majorque, un dossier qui était en négociations depuis plusieurs semaines et qui a enfin abouti.

Fin de l'aventure à l'OL pour Rémy Descamps ?

OL : Dominik Greif signe jusqu'en 2029 pour 5,25ME https://t.co/9CoAmG4HLd — Foot01.com (@Foot01_com) August 18, 2025

De quoi donner de nouveau des envies d’ailleurs à Rémy Descamps, lequel ne veut plus de ce rôle de doublure et qui souhaite trouver un club où il sera titulaire. Une tendance confirmée par le site Olympique et Lyonnais. « Cet achat vient encore alourdir la hiérarchie des portiers lyonnais. Car quid de Rémy Descamps, qui veut être numéro un comme il l'a confié début août ? Son agent aussi l'évoquait dès le mois de juin. Cela présage-t-il d'un départ durant les deux dernières semaines de mercato ? Du mouvement est donc potentiellement attendu dans cette caste particulière des gardiens de but » analyse le média pro-OL.

Quinze jours pour trouver une solution

A n’en pas douter, Rémy Descamps tentera de trouver une solution et un point de chute lors de ces quinze derniers jours du mercato dans l’espoir d’être titulaire cette saison. Ce qui ne sera visiblement pas possible à l’OL, où la signature de Dominik Greif a mis fin à ses espoirs de garder le but lyonnais en 2025-2026. Et cela malgré la confiance que lui accorde Paulo Fonseca depuis le début de l’été.