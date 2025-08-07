OL ‍: Greif à Lyon, tout s'accélère avec Majorque

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En marge du match amical que Majorque jouait mercredi contre Plobense, le patron du club espagnol a évoqué le mercato et le cas Dominik Greif. Ses propos sur le gardien de but peuvent annoncer une fin rapide dans ce dossier.

L'OL a fait du gardien de but international slovaque de Majorque sa priorité numéro 1 afin de remplacer Lucas Perri, parti moyennant 16 millions d'euros, à Leeds. Paulo Fonseca n'a pas caché d'avoir un gardien de but de standing, et c'est dans ce cadre que les dirigeants de l'OL ont entamé des négociations avec leurs homologues espagnols concernant Dominik Greif. Sauf que depuis que Lyon a fait une première offre à Majorque, Lille s'est invité dans les débats, car le LOSC cherche de son côté un portier pour succéder à Lucas Chevalier, attendu au PSG. Afin de rafler la mise, l'Olympique Lyonnais a fait une deuxième, puis une troisième offre dans le but de répondre aux exigences du club de Liga, mais pour l'instant rien ne bouge. S'exprimant après la victoire de son équipe face à Plobense, en amical, Alfonso Diaz, le patron de Majorque a affiché la couleur, à savoir qu'il souhaite que ce dossier se règle rapidement.

Majorque veut rapidement régler le cas Dominik Grief

🗣️ El CEO del Mallorca, Alfonso Díaz, habla sobre el mercado de fichajes 2025-2026 pic.twitter.com/MkIusOvl76 — Diario AS (@diarioas) August 6, 2025

Même s'il est déterminé à tirer le maximum de la cession de Dominik Greif, Alfonso Diaz attend que les clubs intéressés par le gardien de but slovaque fassent des offres pour trancher sans trop traîner. « Nous voulons évidemment finaliser l'effectif le plus rapidement possible (...) Notre patron du recrutement et son équipe font tout leur possible pour que les renforts nécessaires arrivent au plus vite. Concernant l'avenir de Greif, on y travaille. Il existe des options, que nous avons étudiées, et on travaille pour trouver la meilleure solution », a prévenu le CEO de Majorque, qui a besoin de l'argent de la vente de Dominik Greif pour avancer lui aussi dans son mercato. De son côté, le gardien de but international a, lui, choisi l'Olympique Lyonnais et patiente en attendant que tout cela se règle.