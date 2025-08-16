OL ‍: Grégory Schneider prédit le pire à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL démarre sa saison 2025-2026 à Lens ce samedi et si l’optimisme a fait son retour chez les supporters, on ne peut pas en dire autant de tous les consultants, dont certains redoutent le pire pour Lyon.

Il y a un mois, l’inquiétude était vive chez les supporters de l’Olympique Lyonnais. Il y avait de quoi trembler puisque le club rhodanien frôlait à l’époque une relégation administrative en Ligue 2. John Textor a toutefois été écarté au profit de Michele Kang, laquelle a apporté les garanties nécessaires auprès de la DNCG afin d’obtenir le maintien de l’OL in-extremis. Pour rester dans l’élite, Lyon a cependant été contraint de réduire considérablement son train de vie. Lacazette, Thiago Almada, Cherki ou encore Perri ont ainsi fait leurs valises au même titre que Veretout et Caleta-Car. Dans le sens des arrivées, Lyon a principalement misé sur de jeunes joueurs encore méconnus tels que Tyler Morton, Pavel Sulc, Ruben Kluivert ou encore Adam Karabec.

Un mercato qui emballe la communauté lyonnaise sur les réseaux sociaux, mais qui effraie certains consultants à l’image de Grégory Schneider. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, le journaliste s’est dit énormément préoccupé par la saison à venir des Gones au vu du visage de cet effectif new-look. « Je trouve que c’est un peu l’aventure. Ils ne savent pas trop où ils vont. J’étais étonné de voir qu’ils fassent venir Karabec. Il a 24 ans (22 en réalité), il n’est pas international. Ce n’est quand même pas un CV très rutilant à leur échelle et même à l’échelle de la Ligue 1 car souvent il y a quand même quelques sélections qui traînent et ça ne fait pas de mal. L’OL a vraiment perdu en qualité de manière stratosphérique » a d'abord lancé le journaliste de Libération avant de poursuivre.

Le mercato de l'OL terrifie Grégory Schneider

« S’ils perdent Fofana et Maitland-Niles, quid des côtés ? Ca peut vraiment être une saignée à tous les niveaux. Certes, il y a Tolisso et Mikautadze. Mais ils vont porter extrêmement lourd et le petit peuple de la Ligue 1 est prêt pour cette baston. Les mecs du Havre par exemple, le premier jour ils savent (ce qui les attendent), ils savent gérer une série où tu perds 2 matchs sur 5, où c’est compliqué, etc. Je pense que l’OL va découvrir un nouveau monde » s’est alarmé Grégory Schneider, inquiet par la tournure que peuvent prendre les évènements pour l’Olympique Lyonnais cette saison avec cet effectif rajeuni et surtout moins talentueux à présent selon lui. Premiers éléments de réponse dès ce samedi avec un déplacement périlleux à Lens. Un premier test grandeur nature pour la nouvelle équipe de Paulo Fonseca.