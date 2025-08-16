OL ‍: Grégory Schneider prédit le pire à Lyon

L’OL démarre sa saison 2025-2026 à Lens ce samedi et si l’optimisme a fait son retour chez les supporters, on ne peut pas en dire autant de tous les consultants, dont certains redoutent le pire pour Lyon.
Il y a un mois, l’inquiétude était vive chez les supporters de l’Olympique Lyonnais. Il y avait de quoi trembler puisque le club rhodanien frôlait à l’époque une relégation administrative en Ligue 2. John Textor a toutefois été écarté au profit de Michele Kang, laquelle a apporté les garanties nécessaires auprès de la DNCG afin d’obtenir le maintien de l’OL in-extremis. Pour rester dans l’élite, Lyon a cependant été contraint de réduire considérablement son train de vie. Lacazette, Thiago Almada, Cherki ou encore Perri ont ainsi fait leurs valises au même titre que Veretout et Caleta-Car. Dans le sens des arrivées, Lyon a principalement misé sur de jeunes joueurs encore méconnus tels que Tyler Morton, Pavel Sulc, Ruben Kluivert ou encore Adam Karabec.
Faut-il s'inquiéter pour l'OL ?— L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) August 15, 2025
"On ne sait pas trop où ils vont" pour @SchneiderGrgory #EDS pic.twitter.com/ktM9jWmBJc
Un mercato qui emballe la communauté lyonnaise sur les réseaux sociaux, mais qui effraie certains consultants à l’image de Grégory Schneider. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, le journaliste s’est dit énormément préoccupé par la saison à venir des Gones au vu du visage de cet effectif new-look. « Je trouve que c’est un peu l’aventure. Ils ne savent pas trop où ils vont. J’étais étonné de voir qu’ils fassent venir Karabec. Il a 24 ans (22 en réalité), il n’est pas international. Ce n’est quand même pas un CV très rutilant à leur échelle et même à l’échelle de la Ligue 1 car souvent il y a quand même quelques sélections qui traînent et ça ne fait pas de mal. L’OL a vraiment perdu en qualité de manière stratosphérique » a d'abord lancé le journaliste de Libération avant de poursuivre.
Le mercato de l'OL terrifie Grégory Schneider
« S’ils perdent Fofana et Maitland-Niles, quid des côtés ? Ca peut vraiment être une saignée à tous les niveaux. Certes, il y a Tolisso et Mikautadze. Mais ils vont porter extrêmement lourd et le petit peuple de la Ligue 1 est prêt pour cette baston. Les mecs du Havre par exemple, le premier jour ils savent (ce qui les attendent), ils savent gérer une série où tu perds 2 matchs sur 5, où c’est compliqué, etc. Je pense que l’OL va découvrir un nouveau monde » s’est alarmé Grégory Schneider, inquiet par la tournure que peuvent prendre les évènements pour l’Olympique Lyonnais cette saison avec cet effectif rajeuni et surtout moins talentueux à présent selon lui. Premiers éléments de réponse dès ce samedi avec un déplacement périlleux à Lens. Un premier test grandeur nature pour la nouvelle équipe de Paulo Fonseca.