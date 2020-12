OL : Govou dévoile le grand secret de Rudi Garcia

Dans : OL.

Troisième de Ligue 1 au coup d’envoi de la 14e journée, l’Olympique Lyonnais entend poursuivre sa série d’invincibilité malgré un déplacement au Parc des Princes.

Les hommes de Rudi Garcia auront fort à faire pour tenir le choc face au PSG, irrésistible face à Istanbul Basaksehir mercredi soir en Ligue des Champions (5-1). Mais cette saison plus que jamais, l’OL semble armé pour rivaliser sur le long terme avec Paris en Ligue 1. Privée de coupe d’Europe, la formation de Rudi Garcia jette toutes ses forces dans la bataille du championnat. Au-delà d’un calendrier allégé, l’Olympique Lyonnais peut compter sur un effectif pléthorique. Une concurrence XXL à tous les postes, qui n’est pas forcément simple à gérer pour Rudi Garcia. Mais selon Sidney Govou, c’est justement la rotation intelligemment instaurée par l’ex-coach de l’OM qui fait la force de Lyon cette saison.

« Regardez la manière dont les joueurs célèbrent le deuxième but à Metz (3-1), ils sautent les uns sur les autres. Quelque chose s'est créé. Garcia a eu l'intelligence d'intégrer tout le monde, de sortir Caqueret, qui était pourtant très bon, Dembélé, Aouar, etc., tout en ne laissant personne sur le carreau. Je vois quand même Paris supérieur. Disons que si c'est le Paris du haut niveau, ce sera compliqué. Si c'est celui d'aujourd'hui, il y a un coup à faire » a analysé dans L'Equipe Sidney Govou, lequel estime que l’Olympique Lyonnais sera encore un peu juste pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain dans la course au titre. Mais depuis le Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne cet été, l’écurie de Jean-Michel Aulas a prouvé qu’elle était capable de tout, du pire mais surtout du meilleur. En ce sens, l’espoir est permis pour les fans de l’OL…