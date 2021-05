OL : Gourvennec confirme, il a la cote à Lyon

Dans : OL.

En octobre 2019, Jocelyn Gourvennec était cité comme l’un des candidats à la succession de Sylvinho à l’Olympique Lyonnais.

Rudi Garcia a finalement eu les faveurs de Juninho et de Jean-Michel Aulas. L’ancien entraîneur de l’OM a été préféré à Laurent Blanc mais également à Jocelyn Gourvennec. Le consultant de Canal +, libre depuis la fin de son aventure à Guingamp en 2019, avait passé des entretiens avec les dirigeants de l’Olympique Lyonnais. Dans une interview accordée à Ouest-France, Jocelyn Gourvennec a confirmé qu’il avait été proche de signer à Lyon, tout comme il a ensuite été proche de s’engager en faveur de Rennes, qui a finalement opté pour Bruno Genesio. Deux signatures avortées qui n’ont pas entamé le moral de Jocelyn Gourvennec, bien décidé à retrouver un club de Ligue 1 au plus vite.

« Ça aurait pu se faire à Lyon il y a un an et demi, ça aurait pu se faire à Rennes récemment. Il y a eu d’autres projets qui m’ont aussi moins correspondu. Ce que je veux, c’est travailler avec des gens qui ont une vision claire de ce qu’ils veulent mettre en place pour leur club. Je n’ai pas de préférence particulière. Le plus important, c’est d’avoir une vision commune. Parce que si on ne l’a pas, ça veut dire qu’on ne sera jamais ensemble. Et je pense qu’un entraîneur a besoin d’avoir des dirigeants solides. Et inversement » a lancé Jocelyn Gourvennec, déterminé à quitter au plus vite son rôle de consultant pour revenir sur le bord des terrains de Ligue 1. Reste maintenant à voir où Jocelyn Gourvennec sera susceptible de rebondir, alors que de nombreux clubs français vont changer d’entraîneur cet été. C’est notamment le cas du Stade de Reims ou encore d’Angers et de Montpellier. En fin de contrat, Rudi Garcia va également laisser vacant le poste de l’Olympique Lyonnais…