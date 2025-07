OL ‍: Gonçalo Borges a dit non, il préfère les Pays-Bas

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Annoncé proche d’une signature à Botafogo, le Portugais Gonçalo Borges a finalement opté pour le Feyenoord Rotterdam. Une mauvaise nouvelle pour l’Olympique Lyonnais qui faisait partie des nombreux courtisans de l’ailier du FC Porto.

Plus d’une semaine après le verdict de la commission d’appel de la DNCG, qui a finalement annulé sa relégation administrative en Ligue 2, l’Olympique Lyonnais n’a pas encore lancé son recrutement estival. L’entraîneur des Gones Paulo Fonseca attend toujours sa première recrue. Celle-ci pourrait venir renforcer un secteur offensif affaibli après le départ libre d’Alexandre Lacazette et le transfert de Rayan Cherki à Manchester City. Le tout pendant que Malick Fofana fait l’objet de nombreuses rumeurs.

L'OL ne recrutera pas Gonçalo Borges

Pour rassurer le coach portugais, le club rhodanien tentait d’avancer sur la piste Gonçalo Borges, en vain. Les dernières nouvelles de ce dossier n’étaient déjà pas favorables à l’Olympique Lyonnais. Prêt à quitter le FC Porto, l’ailier droit de 24 ans était annoncé proche d’un transfert à Botafogo. Une information plutôt étonnante lorsque l’on connaît les liens entre Lyon et l’écurie brésilienne d’Eagle Football. Quoi qu’il en soit, la tendance a rapidement été démentie et le Portugais prend finalement la direction de Rotterdam.

🚨🔴⚪️🇵🇹 #Eredivisie |



🔐 Agreement reached between Feyenoord Rotterdam and FC Porto for Gonçalo Borges



🩺 Medical tests scheduled for the wingerhttps://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/QEx9CEutJ5 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 18, 2025

En effet, le média Foot Mercato annonce un accord entre le FC Porto et le Feyenoord. Nos confrères ne donnent pas les détails de l'opération. Mais la visite médicale de Gonçalo Borges est déjà programmée. A moins d'un nouveau rebondissement, le club néerlandais ne devrait pas tarder à obtenir et à officialiser sa signature. Cet accord acte l'échec de l'Olympique Lyonnais qui se voyait bien relancer l'ailier auteur de 2 buts et 7 passes décisives la saison dernière toutes compétitions confondues. Rappelons que Flamengo, Strasbourg et le PSV Eindhoven étaient également sur le coup avant d'apprendre son départ imminent du côté de Rotterdam.