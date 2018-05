OL : Geubbels a-t-il été honnête avec l'OL ? Une confidence troublante...

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Réagissant en mars dernier aux révélations sur des contacts pris par l'AS Monaco pour faire venir Willem Geubbels, Jean-Michel Aulas s'était fâché, accusant les dirigeants du club de la Principauté de venir piocher avec des offres colossales des jeunes joueurs du centre de formation, Geubbels étant encore aspirant jusqu'en 2019. Si du côté de Monaco, il n'y a eu aucune réaction officielle aux propos du président de l'Olympique Lyonnais, Vadim Vasilyev a décidé ce jeudi de remettre quand même les pendules à l'heure concernant Geubbels.

Car pour le vice-président russe de l'AS Monaco, l'OL n'a peut-être pas toutes les informations dans ce dossier. « Nous respectons toutes les règles, je ne comprends pas ces critiques. Geubbels a décidé de ne pas prolonger à Lyon et était sur le point de signer à l’étranger. On a eu un appel de son entourage, on s’est intéressés. Autant que la France garde une pépite. Jamais Monaco n’a pris l’initiative d’aller chercher Geubbels », a confié, dans L'Equipe, Vadim Vasilyev, qui dément ainsi avoir pris la responsabilité de joindre le jeune footballeur lyonnais, et tient à faire savoir que c'est bien le clan Geubbels qui avait fait le premier pas pour partir de l'OL. Et forcément ce n'est pas tout à fait la même chose.