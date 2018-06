OL : Geubbels à Monaco, on frise le méga jackpot

Dans : OL, Mercato, Monaco.

Spécialiste dans l’acquisition des très jeunes joueurs, l’AS Monaco se prépare à encore faire un gros coup en récupérant Willem Geubbels.

L’attaquant de 16 ans n’a pas envie de passer professionnel à Lyon, son club formateur, et penche depuis plusieurs mois vers le Rocher. Il possède toutefois encore un an de contrat d’aspirant, ce qui ne lui permet pas de partir libre du Rhône. Et pour racheter cette seule année, l’AS Monaco va mettre le paquet. Plusieurs sommes ont été annoncées ces derniers jours, mais selon le journaliste de RTL Bertrand Latour, l’OL a négocié jusqu’au bout pour récupérer le tarif le plus avantageux possible.

Une mission accomplie puisque le transfert devrait être officialisé ce mardi pour un montant de 20 ME, avec en plus de cela un pourcentage encore inconnu à la revente. De quoi récupérer un joli pactole, et aussi placer ses pions sur l’avenir, si jamais Geubbels venait à casser la baraque et à être revendu très cher, l’une des spécialités de l’AS Monaco ces dernières années. De son côté, le joueur s’engagera sans surprise pour cinq ans, soit le maximum prévu.